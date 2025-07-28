РФ скоротила атаки "Калібрами" з акваторії Чорного моря: у ВМС назвали причини

Росія стала рідше запускати по Україні крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Однією з причин може бути їхня не дуже висока ефективність.

Про це заявив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Цього місяця в нас підтверджено одне застосування - 21 (липня - ред.), і в принципі це вже для московитів досить стала практика, тому що попередні місяці, якщо брати весну, вони використовували носії раз на місяць", - розповів Плетенчук.

Він уточнив, що тільки в червні росіяни кілька разів застосовували "Калібри" з акваторії Чорного моря, але після цього низький темп атак повернувся. Застосовувати максимальну кількість носіїв одночасно ворог не ризикує.

Плетенчук додав, що причин такого скорочення використання "Калібрів" може бути кілька. Зокрема, українська ППО часто їх збиває. Також підготувати кораблі до пусків - це досить непростий процес.

"Сказати, що в них є якийсь дефіцит цих ракет - точно не можу, але те, що вони не перебувають у пункті постійної дислокації в Севастополі, звісно, накладає такий відбиток на їхній спосіб використання", - розповів речник ВМС.

Плетенчук зазначив, що в Чорному морі все ще є проблеми мін і загрози ударів балістикою з території тимчасово окупованого Криму.