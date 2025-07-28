Пошкоджена висотка в Києві та "Кинджали" на Хмельниччину: все про наслідки обстрілу

У ніч на 28 липня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет, а вранці продовжили атаку, використовуючи "Кинджали". Під ударом зокрема опинилися Київ, Кропивницький та Старокостянтинів.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все про наслідки нічної атаки.

Головне:

Чим РФ атакувала Україну вночі та вранці.

Що відомо про наслідки у Києві, Кропивницькому та на Хмельниччині, а також інших регіонах.

Що відомо про кількість поранених.

Як реагують в ОП.

Окупанти тероризували українські регіони всю ніч ударними дронами. Спочатку вночі вибухи лунали в столиці, ППО працювала по ударних дронах.

Після чого вже під ранок, близько 04:00 години окрім безпілотників в повітряному просторі України фіксували й російські ракети, які рухалися різними напрямками. Їх противник запустив зі стратегічної авіації.

Вже близько 08:00 масштабна повітряна тривога знову охопила Україну. Ворог підняв у повітря МіГ-31К. Моніторингові канали писали про пуск аеробалістичних ракет "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова.

О 08:49 повітряна тривога вкотре прокотилася Україною через підняття противником у повітря МіГ-31К. Цього разу ракети вкотре полетіли на Хмельниччину.

Чим атакувала РФ

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, всього РФ випустила 331 повітряну ціль, зокрема:

324 "Шахеди" та інші безпілотники;

4 крилаті ракети Х-101;

3 "Кинджали" (Х-47М2).

Головна ціль удару - Старокостянтинів, Хмельниччина.

Всього було знешкоджено 311 цілей, а саме:

309 дронів;

2 ракети Х-101.

Є влучання 2 ракет, 15 дронів у 3 регіонах. Уламки зафіксовані на кількох локаціях. При цьому "Кинджали" не досягли цілей.

Київ

У столиці під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Згодом місцева влада повідомила про наслідки в Дарницькому районі. Там вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи.

За даними КМДА та поліції, внаслідок цього пʼять людей отримали осколкові поранення. Серед постраждалих є дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.

Тим часом голова КМВА Тимур Ткаченко пише про 8 постраждалих у столиці.

Також відомо про пошкодження в районі декілька автомобілів, що були припарковані у дворі будинку.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки.

Фото: пошкоджена багатоповерхівка в Дарницькому районі Києва (t.me/gunpKyiv)

Кіровоградська область

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про ліквідацію пожежі після нічної ворожої атаки. За його словами, наразі локації обстежують відповідні служби. Загиблих або травмованих внаслідок атаки в регіоні, попередньо, немає.

"Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки", - повідомив Райкович.

Фото: пошкоджена будівля філармонії в Кропивницькому (t.me/kirovogradskaODA)

Також у Кропивницькому пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС.

Фото: в Кропивницькому під час нічного обстрілу під удар потрапили будівля та техніка ДСНС (DSNS.GOV.UA)

Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті.

Хмельницька область

Вночі повітряні сили повідомляли про рух ворожих цілей в напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. Як відомо, там на околиці міста знаходиться військовий аеродром, який ворог часто намагається вразити.

Місцева влада наразі не розкриває деталей щодо наслідків атаки. Втім, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що цієї ночі Хмельниччина дійсно була атакована ворожими літальними апаратами.

"Є збиття. Деталі згодом. Станом на цей час інформація про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходила", - коротко написав він.

Згодом Тюрін повідомив, що завдяки діям сил та засобів протиповітряної оборони в області вдалося знищити одну ворожу крилату ракету та 26 "Шахедів".

"Надійшла інформація, що внаслідок сьогоднішньої ворожої російської атаки пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адміністративної будівлі одного з підприємств краю", - додав він.

Рівненська область

Також повітряна тривога упродовж майже усієї ночі лунала й на Рівненщині.

Очільник області Олександр Коваль повідомив, що сили ППО знешкодили над регіоном кілька повітряних цілей ворога.

"Люди та інфраструктура не постраждали", - уточнив він.

Дніпропетровська область

Над Дніпропетровською областю вночі протиповітряна оборона збила три безпілотники. Під ударом дронів та артилерії була Нікопольщина. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Постраждали двоє людей - 15-річна дівчинка та 49-річна жінка.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про пожежу в регіоні внаслідок атаки. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і 3 приватні будинки, 3 господарські споруди, лінія електропередач.

Бив ворог і по Синельниківщині. FPV-дронами поцілив по Межівській громаді. Понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, що не експлуатується, адмінбудівля, авто. Зайнялася суха трава.

Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в ніч на 28 липня силами та засобами протиповітряної оборони в регіоні було збито/подавлено пʼять ворожих безпілотників типу "Шахед" та дронів інших типів.

Херсон

Опівночі російські війська атакували дронами Херсон. Через ворожий удар 32-річний чоловік дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення руки й ноги.

Постраждало шпиталізували у середньому стані тяжкості.

В ОП відреагували

Керівник ОП Андрій Єрмак, реагуючи на нічну атаку росіян, показав кадри з пошкодженою багатоповерхівкою в Дарницькому районі столиці.

"Ось так Путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян, вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема і в Києві", - написав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України, і жорстким діям щодо оточення і самого російського диктатора немає.

"Він (Путін - ред.) нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде. Також росіяни та їх сателіти випробовують реакцію НАТО. Дрони, що залітають в повітряний простір країн Балтії - це сигнали, які не можна ігнорувати", - додав Єрмак.

Зеленський заявив про хороші результати цієї ночі з безпілотного захисту проти "Шахедів"

"Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти "Шахедів" десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання", - написав президент України.

За його словами, Україна крок за кроком закриває дефіцит фінансування на виробництво дронів.

"І цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні", - зазначив глава держави.

Зараз усюди, де потрібно, тривають відновлювальні й рятувальні роботи. Зокрема, це стосується електропостачання. Надається необхідна допомога пораненим, зауважив Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 8 поранених. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам - усім, хто залучений, за оперативну роботу", - додав він.