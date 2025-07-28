США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії: Bloomberg дізналося деталі

Сполучені Штати Америки вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії. Це є сигналом російському диктатору Володимиру Путіну про те, що США залишаються відданими європейській безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє видання, про це свідчать дані з відкритих джерел і польотів американської авіації.

Зокрема, 16 липня транспортник C-17 із транспондером вилетів з бази Кіртланд у Нью-Мексико, де зберігається ядерна зброя, і приземлився на авіабазі в британському місті Лейкенхіт. Він не пролітав над територією жодної іншої країни.

За словами експертів, рейс здійснювали Головні ядерні транспортні сили ВПС США. Саме вони відповідають за перевезення ядерних боєприпасів.

Аналітики припускають, що на борт могли бути завантажені новітні термоядерні бомби вільного падіння B61-12. Таким чином, у Європі вперше з часів холодної війни може бути збільшено кількість тактичної ядерної зброї США.

Уряди США та Британії не коментують розміщення ядерного озброєння, однак фінансові документи оборонного бюджету США вказують на мільйонні інвестиції у "гарантійні об’єкти" саме на базі Лейкенхіт. Цей термін зазвичай стосується систем безпеки ядерної зброї.

За словами експертів, таке рішення свідчить про те, що США хочуть показати Росії, що вони не скорочують свій ядерний потенціал у Європі.