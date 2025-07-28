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Росія модернізує "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів

Понеділок 28 липня 2025 18:10
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Росія модернізує "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі. Наразі Україна впроваджує інші рішення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону

За його словами, невдовзі окупанти обов'язково будуть переходити на реактивні дрони. Саме тому в Україні потрібно вже працювати над вирішенням цієї проблеми.

"Розвиток технологій - це як бліц в шахах, тобто все дуже швидко змінюється й постійно потрібно приймати нові рішення… Росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим", - заявив Федоров.

Він розповів, що якщо сьогодні вже є певний показник збиття дронами-перехоплювачами "Шахедів", то завтра він може відрізнятися, тому що Росія дуже швидко розвивається.

"Вони вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати перехоплювачі й ми впроваджуємо інші рішення. Тому це щодня зміна тактики", - сказав міністр.

Перехоплювачі "Шахедів"

За словами Федорова, Україна вже підписала контакти з мінімум чотирма компаніями, які розробляють найбільш масштабні рішення щодо перехоплювачів.

"Є певні позитивні технологічні рішення, де високі технології використовуються, де рішення над якими треба працювати роками, щоб дійти, вже знайдені й використовуються. Тому від масштабування виробництва залежить наскільки швидко в нас буде достатня кількість перехоплювачів", - розповів Федоров.

Міністр звернув увагу, що Росія продовжує полювати на українську критичну інфраструктуру та на виробництво.

"Паралельно з масштабуванням та пошуком людей для масштабування, закупівлі комплектуючих, бізнесу доводиться постійно змінювати локації, працювати над безпекою свого виробництва. Держава також намагається максимально допомогти", - зазначив Федоров.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

За його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів.

Перед цим на тлі масованих обстрілів головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону (ППО). Зокрема, мова йде й про дрони-перехоплювачі.

10 липня президент також попередив, що ворог планує запускати по 1000 дронів-камікадзе на добу.

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