Росія модернізує "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів
Російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі. Наразі Україна впроваджує інші рішення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону
За його словами, невдовзі окупанти обов'язково будуть переходити на реактивні дрони. Саме тому в Україні потрібно вже працювати над вирішенням цієї проблеми.
"Розвиток технологій - це як бліц в шахах, тобто все дуже швидко змінюється й постійно потрібно приймати нові рішення… Росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим", - заявив Федоров.
Він розповів, що якщо сьогодні вже є певний показник збиття дронами-перехоплювачами "Шахедів", то завтра він може відрізнятися, тому що Росія дуже швидко розвивається.
"Вони вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати перехоплювачі й ми впроваджуємо інші рішення. Тому це щодня зміна тактики", - сказав міністр.
Перехоплювачі "Шахедів"
За словами Федорова, Україна вже підписала контакти з мінімум чотирма компаніями, які розробляють найбільш масштабні рішення щодо перехоплювачів.
"Є певні позитивні технологічні рішення, де високі технології використовуються, де рішення над якими треба працювати роками, щоб дійти, вже знайдені й використовуються. Тому від масштабування виробництва залежить наскільки швидко в нас буде достатня кількість перехоплювачів", - розповів Федоров.
Міністр звернув увагу, що Росія продовжує полювати на українську критичну інфраструктуру та на виробництво.
"Паралельно з масштабуванням та пошуком людей для масштабування, закупівлі комплектуючих, бізнесу доводиться постійно змінювати локації, працювати над безпекою свого виробництва. Держава також намагається максимально допомогти", - зазначив Федоров.
Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.
За його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів.
Перед цим на тлі масованих обстрілів головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону (ППО). Зокрема, мова йде й про дрони-перехоплювачі.
10 липня президент також попередив, що ворог планує запускати по 1000 дронів-камікадзе на добу.
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