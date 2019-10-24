Трамп заявил, что не знает Тейлора

Также Трамп раскритиковал тех, кто свидетельствует против него в Конгрессе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Об этом он написал в Twitter.
Трамп сделал такое заявление, комментируя показания чиновниками в Конгрессе в рамках расследования импичмента президента США. Глава Белого дома заявил, что свидетельствуют против него только оппоненты, говорящие неправду и принимающие участие в незаконном расследовании процедуры импичмента.
"Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом. Демократы дают республиканцам нулевое представительство, отсутствие надлежащего процесса и ноль прозрачности. Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу", - написал Трамп.
В еще одном твите глава Белого дома заявил, что было бы замечательно, если бы администрация не давала должности его противникам.
"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - добавил Трамп.
Напомним, глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Владимира Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.
Также издание CNN опубликовало главные тезисы показаний Тейлора.
Ранее РБК-Украина писало, что конгрессмены-республиканцы в среду, 23 октября, сорвали выступление чиновницы Пентагона Лоры Купер, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле об импичменте.