ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил, что не знает Тейлора

Новости » Политика    24.10.2019 - 11:14
Трамп заявил, что не знает Тейлора
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Также Трамп раскритиковал тех, кто свидетельствует против него в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Об этом он написал в Twitter.

Трамп сделал такое заявление, комментируя показания чиновниками в Конгрессе в рамках расследования импичмента президента США. Глава Белого дома заявил, что свидетельствуют против него только оппоненты, говорящие неправду и принимающие участие в незаконном расследовании процедуры импичмента.

"Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом. Демократы дают республиканцам нулевое представительство, отсутствие надлежащего процесса и ноль прозрачности. Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу", - написал Трамп.

В еще одном твите глава Белого дома заявил, что было бы замечательно, если бы администрация не давала должности его противникам.

"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - добавил Трамп.

Трамп заявил, что не знает Тейлора

Напомним, глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Владимира Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.

Также издание CNN опубликовало главные тезисы показаний Тейлора.

  • "Существовал нерегулярный, неформальный канал формирования политики США в отношении Украины, который включал тогдашнего специального посланника Курта Волкера, посла Сондленда, министра энергетики Рика Перри".
  • "Посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать Burisma и якобы вмешательство Украины в выборы в США 2016 года".
  • "Президент Трамп настаивал на том, чтобы президент Зеленский заявил, что начинает расследование вмешательств Байдена и выборы 2016 года, и что Зеленский должен захотеть сделать это сам".

Ранее РБК-Украина писало, что конгрессмены-республиканцы в среду, 23 октября, сорвали выступление чиновницы Пентагона Лоры Купер, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле об импичменте.

Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации Госдеп США в течение месяца должен обнародовать документы по Украине
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь