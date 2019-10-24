Трамп заявил, что не знает Тейлора

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Также Трамп раскритиковал тех, кто свидетельствует против него в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Об этом он написал в Twitter.

Трамп сделал такое заявление, комментируя показания чиновниками в Конгрессе в рамках расследования импичмента президента США. Глава Белого дома заявил, что свидетельствуют против него только оппоненты, говорящие неправду и принимающие участие в незаконном расследовании процедуры импичмента.

"Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом. Демократы дают республиканцам нулевое представительство, отсутствие надлежащего процесса и ноль прозрачности. Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу", - написал Трамп.

В еще одном твите глава Белого дома заявил, что было бы замечательно, если бы администрация не давала должности его противникам.

"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы брать на работу принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - добавил Трамп.

Напомним, глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Владимира Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.

Также издание CNN опубликовало главные тезисы показаний Тейлора.

"Существовал нерегулярный, неформальный канал формирования политики США в отношении Украины, который включал тогдашнего специального посланника Курта Волкера, посла Сондленда, министра энергетики Рика Перри".

"Посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать Burisma и якобы вмешательство Украины в выборы в США 2016 года".

"Президент Трамп настаивал на том, чтобы президент Зеленский заявил, что начинает расследование вмешательств Байдена и выборы 2016 года, и что Зеленский должен захотеть сделать это сам".

Ранее РБК-Украина писало, что конгрессмены-республиканцы в среду, 23 октября, сорвали выступление чиновницы Пентагона Лоры Купер, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле об импичменте.