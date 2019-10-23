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Ответственная за Украину и Россию чиновница Пентагона даст показания в деле Трампа

Новости » Политика    23.10.2019 - 15:22
Ответственная за Украину и Россию чиновница Пентагона даст показания в деле Трампа
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Лора Купер занимает пост заместителя помощника министра обороны по вопросам России, Украины, Евразии

В среду, 23 октября, чиновница из Пентагона Лора Купер, ответственная за политику в отношении Украины и России, даст показания в Палате представителей США в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщае Reuters.

Американские законодатели заинтересованы в том, что было известно Купер о предполагаемых усилиях Трампа относительно задержки сотен миллионов долларов помощи Украине в обмен на начало расследования против сына Джо Байдена.

Купер занимает пост заместителя помощника министра обороны по вопросам России, Украины, Евразии. Она добровольно предстанет перед комитетами, Пентагон не мешал ей давать показания.

Как известно, Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

РБК-Украина сообщало, что временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma.

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