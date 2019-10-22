Тейлор выступит в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

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Уильяма Тейлора называют важным свидетелем в расследовании по импичменту Трампа

Американские законодатели, проводящие расследование в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сегодня заслушают показания главы американской дипмиссии в Украине Уильяма Тейлора. Об этом сообщает CBS news.

Сообщается, что Тейлор встретится за закрытыми дверями с членами комитетов Палаты представителей по международным делам, разведке и надзору.

Как известно, Тейлор 9 сентября выразил озабоченность в беседе с бывшим представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером и послом США в ЕС Гордоном Сонлендом по поводу замораживания военной помощи Украине.

Члены комитетов говорят, что с нетерпением ожидают показаний Тейлора. Они хотят расспросить его о переписке и телефонных разговорах, которые он мог вести с другими американскими официальными лицами.

"Мы знаем, что он важный свидетель из-за его переписки. Мы знаем, что именно он назвал удержание помощи безумием", - заявил член комитета по международным делам демократ Тед Дойч.

Тейлор - первый из двух свидетелей, которые выступят перед комитетами Палаты представителей на этой неделе. Высокопоставленный сотрудник министерства обороны Лора Купер, которая участвовала в разработке российской и украинской политики в Пентагоне, даст показания в среду.

Как известно, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Напомним, в Конгресс США для дачи показаний в деле об импичменте президента Дональда Трампа вызвали по меньшей мере пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США.

Кроме того, главный свидетель в деле об импичменте президента Дональда Трампа, посол США в ЕС Гордон Сондленд дал показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Государственного департамента.