Белый дом отреагировал на обличительные показания Тейлора в Конгрессе

Белый дом назвал расследование демократов "ерундой" и "клеветнической кампанией"
Белый дом отреагировал на показания временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на опубликованное пресс-секретарем Стефани Гришем заявление.
Гришем настаивает на том, что президент Трамп не требовал никакой услуги в Украины.
"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная клеветническая кампания от законодателей и радикально избранных бюрократов, которые ведут войну против Конституции", - заявила она.
Она назвала расследование демократов "ерундой" и "клеветнической кампанией".
Кроме того, издание CNN опубликовало главные тезисы показаний Тейлора.
Ранее РБК-Украина писало, что Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вицепрезидента США Джо Байдена.
Напомним, в Конгресс США для дачи показаний в деле об импичменте президента Дональда Трампа вызывали по меньшей мере пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США.
Добавим, что главный свидетель в деле об импичменте президента Дональда Трампа, посол США в ЕС Гордон Сондленд дал показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Государственного департамента.