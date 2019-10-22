Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Демократы описали показания Тейлора как проклятие для президента

Глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Тейлора, посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд сказал ему, что помощь в сфере безопасности Украине могла быть частично приостановлена из-за того, что Украина публично объявила о расследовании, которое поможет президенту Дональду Трампу в политическом плане.

В длинном и подробном вступительном заявлении Тейлор заявил, что он и Сондленд говорили по телефону о том, почему помощь Украине была заморожена, и Сондленд сослался на необходимость начать расследование. Сондленд сказал Тейлору, что расследование потенциально включает участие Украины в американских выборах 2016 года и энергетической компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер Байден.

Помимо расследований, Сондленд сообщил, что помощь могла быть заморожена, потому что Евросоюз не оказывал Украине достаточную помощь, а также из-за процветания коррупции в целом.

Демократы описали показания Тейлора как проклятие для президента.

Напомним, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Кроме того, в Конгресс США для дачи показаний в деле об импичменте президента Дональда Трампа вызвали по меньшей мере пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США.

Добавим, что главный свидетель в деле об импичменте президента Дональда Трампа, посол США в ЕС Гордон Сондленд дал показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Государственного департамента.