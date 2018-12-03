Трамп заявил, что его экс-адвокат заслуживает полного тюремного срока

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США прокомментировал просьбу Коэна не приговаривать его к тюремному заключению

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн заслуживает полного тюремного срока. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Трампа.

Так, американский лидер прокомментировал просьбу Коэна не приговаривать его к тюремному заключению.

"Майкл Коэн просит суд не приговаривать его к тюремному заключению. Вы хотите сказать, что он может совершать все ужасные, не относящиеся к Трампу вещи, связанные с махинациями, большими кредитами… и тому подобным, и не отбыть длительный тюремный срок? Он сочиняет истории, чтобы добиться выгодной для себя сделки (со следствием, -ред.), которая и так уже предусматривает сокращенный срок… Он соврал, чтобы оказаться в нынешней ситуации, и должен, по моему мнению, получить полный и исчерпывающий срок", - подчеркнул глава Штатов.

Напомним, ранее Трамп отреагировал на признание вины его экс-адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США. В частности, президент США назвал Коэна "слабовольным человеком" и обвинил во лжи. Он добавил, что Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 ноября Коэн прибыл в суд Манхэттена, чтобы признать вину в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США. Экс-адвокат Трампа признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США по разведке о планах строительства Trump Tower в Москве.

Добавим, ранее Трамп заявил, что он не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.

Отметим, ранее РФ отказалась отвечать на иск относительно вмешательства в выборы США.