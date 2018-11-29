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Трамп отреагировал на признание его адвокатом в даче ложных показаний по "российскому делу"

Новости » Политика    29.11.2018 - 18:16
Трамп отреагировал на признание его адвокатом в даче ложных показаний по "российскому делу"
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США заявил, что Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на признание вины его экс-адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Выступая перед журналистами возле Белого дома, Трамп назвал Коэна " слабовольным человеком" и обвинил во лжи. Он добавил, что Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.

Трамп отреагировал на признание его адвокатом в даче ложных показаний по &quot;российскому делу&quot;РБК-Украина сообщало, что Коэн в четверг, 29 ноября, прибыл в суд Манхэттена, чтобы признать вину в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Коэн признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США по разведке о планах строительства Trump Tower в Москве.

Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.

Отметим, РФ отказалась отвечать на иск относительно вмешательства в выборы США. Российский посол и Минюст РФ направили в суд Манхэттена свои возражения против рассмотрения по иску американской Демократической партии до российского правительства и Главного управления Генштаба.

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