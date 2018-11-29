Экс-адвокат Трампа признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы

Фото: Майкл Коэн (GettyImages)

Коэн признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США

Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн в четверг, 29 ноября, прибыл в суд Манхэттена, чтобы признать вину в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на New York Times.

Коэн признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США по разведке о планах строительства Trump Tower в Москве.

В ноябре сообщалось, что комиссия сената США, которая расследует вмешательство России в выборы, будет работать еще как минимум полгода. На сегодня продолжаются допросы свидетелей, следствию удастся привлечь к общественным слушаниям таких ключевых фигур, таких как Дональд Трамп-младший.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.

Отметим, РФ отказалась отвечать на иск относительно вмешательства в выборы США. Российский посол и Минюст РФ направили в суд Манхэттена свои возражения против рассмотрения по иску американской Демократической партии до российского правительства и Главного управления Генштаба.