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Экс-адвокат Трампа признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы

Новости » Политика    29.11.2018 - 17:26
Экс-адвокат Трампа признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы
Фото: Майкл Коэн (GettyImages)

Коэн признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США

Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн в четверг, 29 ноября, прибыл в суд Манхэттена, чтобы признать вину в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на New York Times.

Коэн признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США по разведке о планах строительства Trump Tower в Москве.

В ноябре сообщалось, что комиссия сената США, которая расследует вмешательство России в выборы, будет работать еще как минимум полгода. На сегодня продолжаются допросы свидетелей, следствию удастся привлечь к общественным слушаниям таких ключевых фигур, таких как Дональд Трамп-младший.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.

Отметим, РФ отказалась отвечать на иск относительно вмешательства в выборы США. Российский посол и Минюст РФ направили в суд Манхэттена свои возражения против рассмотрения по иску американской Демократической партии до российского правительства и Главного управления Генштаба.

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