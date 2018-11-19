Трамп не будет встречаться с Мюллером по делу о вмешательстве РФ в выборы

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Трамп заявил прессе, что ранее дал "очень глубокие ответы на вопросы, которые не следовало задавать"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он, "вероятно", не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время президентских выборов в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Трампа, его письменные ответы на вопросы спецпрокурора будут последней реакцией на это расследование. В частности, президент США заявил журналисту телекомпании Fox News Крису Уоллесу в воскресенье, 18 ноября, что недавно он дал "очень-очень глубокие ответы на вопросы, которые не следовало задавать".

"Наверное, это все", - подитожил Трамп.

Интервью амриканского президента телеканалу Fox News было записано в Белом доме в пятницу и выпущенном в эфир в воскресенье. Трамп в общении с журналистом сказал, что его адвокаты завершают готовить ответы приблизительно на 25 вопросов Мюллера.

"Они пишут то, что я им говорю", - сказал Трамп.

Письменные ответы Трампа на вопросы спецпрокурора юристы президента передадут в ближайшие дни. Отметим, что адвокат президента Руди Джулиани говорил на прошлой неделе, что некоторые вопросы Мюллера создали для адвокатов "больше проблем в юридическом плане, чем другие".

"Некоторые вопросы были ненужными, некоторые были возможными ловушками, а некоторые можно счесть как не относящиеся к делу", - сказал адвокат.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявлял, что не намерен препятствовать исполняющему обязанности генпрокурора Мэттью Уитакеру, если он решит свернуть расследование вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Ранее РФ отказалась отвечать на иск относительно вмешательства в выборы США. Российский посол и Минюст РФ направили в суд Манхэттена свои возражения против рассмотрения по иску американской Демократической партии до российского правительства и Главного управления Генштаба.