Трамп заявив, що його екс-адвокат заслуговує повного тюремного строку

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США прокоментував прохання Коена не засуджувати його до тюремного ув'язнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній адвокат Майкл Коен заслуговує повного тюремного строку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

Так, американський лідер прокоментував прохання Коена не засуджувати його до тюремного ув'язнення.

"Майкл Коен просить суд не засуджувати його до тюремного ув'язнення. Ви хочете сказати, що він може здійснювати всі жахливі, що не стосуються Трампа речі, пов'язані з махінаціями, великими кредитами... і тому подібним, і не відбути тривалий тюремний термін? Він вигадує історії, щоб домогтися вигідної для себе угоди (зі слідством, -ред.), яка і так вже передбачає скорочений строк... Він збрехав, щоб опинитися у нинішній ситуації, і повинен, на мою думку, отримати повний і вичерпний строк", - підкреслив глава Штатів.

Нагадаємо, раніше Трамп відреагував на визнання провини його екс-адвокатом Майклом Коеном в дачі неправдивих свідчень у Конгресі у справі про втручання РФ у вибори президента США. Зокрема, президент США назвав Коена "слабовольною людиною" і звинуватив у брехні. Він додав, що Коен "бреше", щоб отримати більш м'який вирок.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 листопада Коен прибув до суду Манхеттена, щоб визнати провину в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори президента США. Екс-адвокат Трампа зізнався, що збрехав під час виступу на слуханнях у 2017 році в Комітеті Сенату США з розвідки про плани будівництва Trump Tower в Москві.

Додамо, раніше Трамп заявив, що він не буде зустрічатися зі спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією у 2016 році під час виборів.

Відзначимо, раніше РФ відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США.