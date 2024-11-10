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Відстрочку в "Резерв+" отримали близько 40 тисяч українців за два дні, - Міноборони

Україна, Неділя 10 листопада 2024 21:37
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Відстрочку в "Резерв+" отримали близько 40 тисяч українців за два дні, - Міноборони Фото: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

У мобільному застосунку "Резерв+" онлайн-відстрочку оформили вже близько 40 тисяч українців. І це дише за перші два дні роботи послуги.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на теелмарафон.

Від 9 листопада в "Резерв+" з''явилась функція відстрочки. Наразі вона доступна для людей з інвалідністю та для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно.

Невдовзі сервіс буде доступним і для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.

"У перші ж години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 000 людей. Зараз є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Я нагадаю, що відстрочка надається саме з нашого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів", - наголосила Черногоренко.

Вона зазначила, що через це час очікування може бути дещо більшим, ніж зазвичай. Однак запевнила, що всі відстрочки будуть надані.

"За два дні онлайн-відстрочки в Резерв+ ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", - підкреслила Черногоренко.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляли, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в "Резерв+".

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