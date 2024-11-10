Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Москву і закрили аеропорти (відео)

У Підмосков'ї зранку 10 листопада помітили невідомі дрони. Росіяни заявили про атаку на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Собянін близько 7:40 повідомив, що нібито у Раменському міському окрузі збили два безпілотники, які летіли на Москву. Потім він заявив про знищення ще 10 дронів. За його словами, ППО нібито працювала у міських округах Раменське, Домодєдово та Коломна.

Ще через декілька хвилин Собянін заявив про ліквідацію ще 13 дронів. Загалом, за його словами, російська ППО у Підмосков'ї збила 25 дронів.

При цьому росіяни у мережі публікували кадри з прольотами дронів. За словами російських чиновників, постраждалих та руйнувань нібито немає.

За інформацією росЗМІ, у московських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово" ввели план "Килим". Його оголошують у тому разі, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Роботу аеропортів обмежили, вони не приймали та не випускали літаки.

У мережі також повідомили, що після вибухів у Підмосков'ї виникло кілька пожеж.