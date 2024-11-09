В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України

У турецькому місті Адана відкрито нове почесне консульство України. Його керівником став бізнесмен і діяч, що активно підтримує боротьбу України з російським агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Турецькій Республіці Василя Боднара.