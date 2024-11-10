В Україні зафіксували землетрус
У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада. Він відноситься до ледве відчутних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю.
"9 листопада Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області", - йдеться у повідомленні.
Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера та на глибині 8 км зафіксували о 20:29. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.
У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада (gcsk.gov.ua)
Як зазначили спеціалісти, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Як повідомлялось, біля берегів Криму зафіксували землетрус 1 вересня. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.
Крім того, у лютому 2023 року в Закарпатській області зафіксували землетрус. Він мав магнітуду 3,3 бали за шкалою Ріхтера і стався на глибині 2 км.
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