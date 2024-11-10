В Україні зафіксували землетрус

У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада. Він відноситься до ледве відчутних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю.

"9 листопада Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера та на глибині 8 км зафіксували о 20:29. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада (gcsk.gov.ua)

Як зазначили спеціалісти, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.