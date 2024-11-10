ua en ru
Нд, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні зафіксували землетрус

Україна, Неділя 10 листопада 2024 11:23
UA EN RU
В Україні зафіксували землетрус Фото: в Україні зафіксували землетрус 9 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада. Він відноситься до ледве відчутних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю.

"9 листопада Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера та на глибині 8 км зафіксували о 20:29. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

В Україні зафіксували землетрус

У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада (gcsk.gov.ua)

Як зазначили спеціалісти, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Як повідомлялось, біля берегів Криму зафіксували землетрус 1 вересня. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, у лютому 2023 року в Закарпатській області зафіксували землетрус. Він мав магнітуду 3,3 бали за шкалою Ріхтера і стався на глибині 2 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область
NEWS
Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО
Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії