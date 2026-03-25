Трамп відклав візит до Китаю: у Білому домі назвали нову дату та причину

Візит президенти США Дональда Трампа до Китаю перенесли на середину травня через війну з Іраном. Натомість лідер КНР Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон з візитом у відповідь пізніше цього року.

Нові терміни саміту Поїздка президента США до Пекіна, яка мала відбутися раніше, тепер запланована на 14 та 15 травня. Перенесення зустрічі з Сі Цзіньпіном ініціював сам американський лідер. Як зазначила речниця Білого дому Каролін Лівітт, причиною зміни планів стала напружена ситуація на Близькому Сході. "Минулого тижня Трамп оголосив, що попросив Китай про перенесення саміту, посилаючись на війну з Іраном", - йдеться у повідомленні. Окрім поїздки Трампа до Китаю, сторони погодили візит китайської делегації до США. Лівітт підтвердила, що Сі Цзіньпін разом із дружиною відвідають Вашингтон пізніше цього року, проте конкретна дата візиту у відповідь ще не визначена.