Трамп відвідає Китай на початку квітня: Politico назвало можливу тему переговорів із Сі

Президент США Дональд Трамп Дональд Трамп вирушить до Пекіна на саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном уже за кілька місяців, у перший тиждень квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Відповідну інформацію виданню сказали три джерела, знайомі з планами президента. Зі свого боку представник Білого дому заявив, що дати поїздки ще не визначено.

До слова, після саміту в Південній Кореї, який відбувся в жовтні 2025 року, Трамп анонсував, що у квітні має намір відвідати Китай.

Варто також зазначити, що минулого тижня два лідери провели телефонну розмову. Politico вважає, що бесіда стала підготовкою до нової поїздки. Під час розмови обговорювалися різні питання, починаючи торговими проблемами і закінчуючи зовнішніми конфліктами.

За даними офіційних джерел, Трамп говорив, що під час розмови разом із Сі вони обговорили Тайвань - тему, якої лідери не торкалися під час своєї зустрічі в Південній Кореї в жовтні 2025 року.

Таким чином, це може свідчити про те, що питання Тайваню може бути порушене під час переговорів цієї весни та може стати важливим пунктом напруженості напередодні саміту.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що тайванське питання є найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах. Тайвань - це територія Китаю. Китай повинен захищати свій суверенітет і територіальну цілісність і ніколи не допустить про відділення Тайваню. США повинні з обережністю підходити до питання продажу зброї Тайваню", - заявляли в МЗС Китаю.

Що ще відомо

Politico зазначає, що майбутній саміт може стати першою з чотирьох зустрічей двох лідерів у 2026 році. За словами глави Мінфіну США Скотта Бессента, Сі може прибути до Трампа влітку у Вашингтоні або в Мар-а-Лаго. Також лідери можуть зустрітися на саміті G20 у Маямі, і ще в рамках АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) у Шеньчжені (Китай).