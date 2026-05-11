ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп пригласил Маска и Кука в поездку в Китай, - Bloomberg

21:05 11.05.2026 Пн
2 мин
Акции Tesla уже отреагировали ростом
aimg Валерий Ульяненко
Трамп пригласил Маска и Кука в поездку в Китай, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний присоединиться к его поездке в Китай на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Трамп в Пекине будет давить на Китай из-за закупки иранской нефти

Представитель Белого дома рассказал, что в состав делегации для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином войдут глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, руководитель BlackRock Ларри Финк и глава Boeing Келли Ортберг.

Агентство пишет, что в переговорах также примут участие топ-менеджеры Blackstone, Cargill, Citigroup, Cisco, Goldman Sachs, Mastercard, Meta Platforms, Micron Technology, Qualcomm и Visa.

Президент США считает, что присутствие на встрече представителей бизнеса поможет заключить серию коммерческих сделок и договоров о закупках с Пекином.

Bloomberg отмечает, что акции Tesla подскочили на 1,3%, компенсировав потери в размере около 2,7%, зафиксированные ранее в течение торговой сессии, а акции Coherent продолжили рост. Акции Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard и Apple достигли сессионных максимумов после объявления Белого дома.

Визит Трампа в Китай

Напомним, в октябре 2025 года Дональд Трамп уже проводил встречу с Си Цзиньпином. После этого он анонсировал, что в апреле 2026 года у них состоится новая встреча.

Издание Politico писало, что одной из основных тем их переговоров мог стать Тайвань. Но по итогу, США и Израиль начали в конце февраля военную операцию против Ирана, что изменило дату визита.

Источники издания отметили, что Трамп не поедет, пока не завершится активная фаза войны с Ираном.

Позже в Белом доме официально подтвердили, что перенесли дату встречи на середину мая из-за войны с Ираном.

Отметим, 11 мая китайский МИД официально подтвердил - президент США совершит государственный визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина с 13 по 15 мая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Илон Маск Си Цзиньпинь Тим Кук
Новости
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны