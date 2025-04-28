Трамп вважає, що Зеленський готовий пожертвувати Кримом заради миру

Очільник Білого дому позитивно відгукнувся про свою зустріч з українським лідером у Ватикані, та додав, що наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес.

Відповідаючи на запитання про зміну ставлення після резонансної перепалки лідерів у Білому домі наприкінці лютого, Трамп сказав: "Я бачу, що він (Зеленський. - ред.) став спокійнішим, я думаю, що він розуміє картину, я думаю, що він хоче укласти угоду".

Водночас, президент США закликав Володимира Путіна припинити війну та "домовитися".

"Я дуже розчарований російськими ударами по Україні. Я відповім на питання, чи довіряю Путіну, приблизно за два тижні", - сказав очільник Білого дому.

Крім того, Трамп переконаний, що Зеленський готовий відмовитися від Криму.

"Подивимося, що станеться в найближчі кілька днів. Не говоріть зі мною про Крим, говоріть про Крим з Обамою і Байденом", - сказав американський президент.

Нагадаємо, що Росія анексувала Крим у 2014 році, коли посаду президента США обіймав демократ Барак Обама.