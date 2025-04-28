Трамп вважає, що Зеленський готовий пожертвувати Кримом заради миру

Президент України Володимир Зеленський готовий поступитися Кримом в обмін на завершення бойових дії та настання довгоочікуваного миру.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Очільник Білого дому позитивно відгукнувся про свою зустріч з українським лідером у Ватикані, та додав, що наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес.
Відповідаючи на запитання про зміну ставлення після резонансної перепалки лідерів у Білому домі наприкінці лютого, Трамп сказав: "Я бачу, що він (Зеленський. - ред.) став спокійнішим, я думаю, що він розуміє картину, я думаю, що він хоче укласти угоду".
Водночас, президент США закликав Володимира Путіна припинити війну та "домовитися".
"Я дуже розчарований російськими ударами по Україні. Я відповім на питання, чи довіряю Путіну, приблизно за два тижні", - сказав очільник Білого дому.
Крім того, Трамп переконаний, що Зеленський готовий відмовитися від Криму.
"Подивимося, що станеться в найближчі кілька днів. Не говоріть зі мною про Крим, говоріть про Крим з Обамою і Байденом", - сказав американський президент.
Нагадаємо, що Росія анексувала Крим у 2014 році, коли посаду президента США обіймав демократ Барак Обама.
Останніми днями низка західних ЗМІ повідомила, що Вашингтон нібито запропонував Україні мирний план із семи пунктів.
За ним, Україна визнає Крим і тимчасово окуповані території російськими, а також відмовляється від вступу до НАТО. Натомість США скасовують санкції проти Росії, а Москва припиняє бойові дії, обстріли і війна "заморожується".
Натомість Україна і країни Європи висунули власний, альтернативний план завершення війни.
Зеленський і Трамп 26 квітня провели короткі переговори у Ватикані на церемонії похорону Папи Римського Франциська.
Того ж дня Трамп оприлюднив пост у мережі, в якому зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну в Україну, затягує час, тож проти РФ слід запровадити банківські або "вторинні" санкції.
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що наступного тижня стане зрозуміло чи готові США продовжувати переговори щодо припинення війни в Україні, чи вийдуть з переговорного процесу.
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