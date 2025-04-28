Трамп считает, что Зеленский готов пожертвовать Крымом ради мира

Глава Белого дома положительно отозвался о своей встрече с украинским лидером в Ватикане, и добавил, что следующие несколько дней покажут, был ли прогресс.

Отвечая на вопрос об изменении отношения после резонансной перепалки лидеров в Белом доме в конце февраля, Трамп сказал: "Я вижу, что он (Зеленский. - ред.) стал спокойнее, я думаю, что он понимает картину, я думаю, что он хочет заключить сделку".

В то же время, президент США призвал Владимира Путина прекратить войну и "договориться".

"Я очень разочарован российскими ударами по Украине. Я отвечу на вопрос, доверяю ли Путину, примерно через две недели", - сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп убежден, что Зеленский готов отказаться от Крыма.

"Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Не говорите со мной о Крыме, говорите о Крыме с Обамой и Байденом", - сказал американский президент.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в 2014 году, когда должность президента США занимал демократ Барак Обама.