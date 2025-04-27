Наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
"Я думаю, що це буде дуже важливий тиждень. Цей тиждень буде справді важливим тижнем, на якому ми маємо ухвалити рішення про те, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою, чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими. Але ми хочемо, щоб це сталося", - заявив держсекретар в інтерв'ю NBC News.
Він додав, що є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами.
"Ми близькі, але недостатньо близькі", - сказав Рубіо.
Зустріч Трампа із Зеленським і докір Путіну
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський зустрілися у Ватикані на похоронах Папи Римського Франциска. Перед церемонією прощання вони провели переговори тет-а-тет.
Того самого дня Трамп опублікував пост, у якому припустив, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, не хоче завершувати війну в Україні, і тому припустив, що з ним потрібно поводитися по-іншому - через "банківські" або "вторинні санкції".
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