Трамп вважає, що заява Байдена про можливість вступу України в НАТО призвела до нападу РФ

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що його попередник Джо Байден не повинен був заявляти про перспективу вступу України до НАТО. Начебто це й спровокувало Росію розпочати широкомасштабне військове вторгення.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час прес-конференції.

За словами американського лідера, РФ "не могли б дозволити" Україні стати повноцінним членом Північноатлантичного альянсу через своє "становище". Відтак президент США обґрунтував рішення Кремля розпочати повномасштабну війну.

Критикуючі адміністрацію Байдена через позицію стосовно перспектив вступу України в Альянсу, Трамп заявив, що, на його думку, колишній президент США "не мав цього починати, й цього не мало статися".

"Я не бачу жодного способу, за якого країна в положенні Росії могла б це дозволити (йдеться про вступ України до НАТО, - ред.). Просто в їхньому становищі вони (росіяни, - ред.) не могли б дозволити їм (українцям, - ред.) долучитися до Альянсу", - висловився чинний американський президент.

Також Трамп розповів, що РФ нібито тривалий час "була чіткою" щодо можливості долучення України до НАТО, але "Байден вийшов і заявив, що Україна може вступити до Альянсу".

"Як тільки він це зробив, я сказав: "Тепер у вас буде війна". І я мав рацію", - сказав президент Штатів.

Трамп також вчергове повторив своє твердження, що широкомасштабної війни РФ проти України начебто "ніколи не сталося", якби саме він сидів в Овальному кабінеті.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні 2024 року. Проте цього так і не сталося.

Українська влада наполягає на ухваленні чіткого графіка вступу, проте конкретних рішень досі немає. В Альянсі наголошують, що "двері до НАТО" залишаються відчиненими, але членство неможливе до завершення війни.

Нещодавно президент США Трамп зробив заяву про те, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним. До того, 12 лютого, глава Пентагону Піт Гегсет на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив про те, що США не вважають вступ України до НАТО "реалістичним" результатом мирних переговорів.

13 лютого у НАТО відреагували на заяви глави Пентагону щодо членства України в Альянсі. Додамо, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував заяви американської сторони щодо можливості вступу України до НАТО, та назвав їх "поступками РФ ще до початку переговорів".

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс має бути на українській території. За словами глав держави, альтернативою вступу України до НАТО є розташування військ Альянсу на українській території. При цьому в країні має перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.