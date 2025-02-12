Трамп вважає непрактичним членство України в НАТО: допомога буде, але є умова

Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним членство України в Північноатлантичному альянсі. Вашингтон продовжить надання допомоги Україні, але змінить її характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням кореспондента CBS News Дженніфер Джейкобс.

Під час прес-конференції в Овальному кабінеті на запитання про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного, глава Білого дому відповів, що "він не проти" та "не думає, що це практично".

Він підвердив заяву міністра оборони США Піта Гегсета, в якій сказав, що вважає членство України в Альянсі малоймовірним або непрактичним.

"Я думаю, що, ймовірно, це правда", - сказав Трамп.

Водночас, він заявив, що США продовжать надавати допомогу Україні, "але ми хочемо, щоб вона була безпечною".

Крім того, на думку Трампа, Путін "хоче миру". За його словами, їхня телефонна розмова тривала годину.

"Я думаю, що можу сказати з великою впевненістю: він хоче, щоб це закінчилося", - сказав президент США про війну з Україною.