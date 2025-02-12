Глава Пентагону вважає нереалістичним вступ до НАТО та повернення України до кордонів 2014

Новий очільник Пентагону Піт Гегсет зробив заяву щодо повернення України до кордонів до 2014 року. Він назвав це нереалістичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гегсета на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Як ви щойно сказали, пане міністре (звернення до міністра оборони Британії - ред.), ми знаходимося в критичному моменті. Оскільки війна підходить вже до 3 своєї річниці, нам треба завершувати цю війну і припинити кровопролиття", - сказав він.

Гегсет наголосив, що президент США Дональд Трамп хоче покласти край війні РФ проти України дипломатичним шляхом. За його словами, припинення війни і досягнення стабільного миру є топ-пріоритетом для Трампа.

Голова Пентагону додав, що Трамп хоче завершити війну, посадивши Україну та РФ за стіл переговорів. При цьому Гегсет назвав нереалістичним повернення України до кордонів 2014 року.

"Ми так само, як і ви, хочемо забезпечити суверенітет і процвітання для України. Але ми маємо це розпочати, визнаючи, що повернення України до кордонів 2014 року є завданням нереалістичним. Коли ми будемо прагнути досягнути цієї цілі невизначеної, це буде лише більше затягувати війну", - додав міністр оборони США.

За його словами, в рамках будь-яких гарантій безпеки "в Україні не будуть розгорнуті війська США".

"Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів", - додав міністр оборони США.