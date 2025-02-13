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Трамп считает, что слова Байдена о возможности членства Украины в НАТО привели к нападению РФ

Четверг 13 февраля 2025 23:42
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Трамп считает, что слова Байдена о возможности членства Украины в НАТО привели к нападению РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что его предшественник Джо Байден не должен был заявлять о перспективе вступления Украины в НАТО. Вроде бы это и спровоцировало Россию начать широкомасштабное военное вторжение.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время пресс-конференции.

По словам американского лидера, РФ "не могли бы позволить" Украине стать полноценным членом Североатлантического альянса из-за своего "положения". Поэтому президент США обосновал решение Кремля начать полномасштабную войну.

Критикуя администрацию Байдена из-за позиции относительно перспектив вступления Украины в Альянс, Трамп заявил, что, по его мнению, бывший президент США "не должен был этого начинать, и этого не должно было произойти".

"Я не вижу ни одного способа, при котором страна в положении России могла бы это позволить (речь идет о вступлении Украины в НАТО, - ред.). Просто в их положении они (россияне, - ред.) не могли бы позволить им (украинцам, - ред.) присоединиться к Альянсу", - высказался действующий американский президент.

Также Трамп рассказал, что РФ якобы долгое время "была четкой" относительно возможности присоединения Украины к НАТО, но "Байден вышел и заявил, что Украина может вступить в Альянс".

"Как только он это сделал, я сказал: "Теперь у вас будет война". И я был прав", - сказал президент Штатов.

Трамп также в очередной раз повторил свое утверждение, что широкомасштабной войны РФ против Украины якобы "никогда не произошло", если бы именно он сидел в Овальном кабинете.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года. Однако этого так и не произошло.

Украинская власть настаивает на принятии четкого графика вступления, однако конкретных решений до сих пор нет. В Альянсе отмечают, что "двери в НАТО" остаются открытыми, но членство невозможно до завершения войны.

Недавно президент США Трамп сделал заявление о том, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным. До того, 12 февраля, глава Пентагона Пит Гегсет на заседании в формате "Рамштайн" заявил о том, что США не считают вступление Украины в НАТО "реалистичным" результатом мирных переговоров.

13 февраля в НАТО отреагировали на заявления главы Пентагона относительно членства Украины в Альянсе. Добавим, глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал заявления американской стороны о возможности вступления Украины в НАТО, и назвал их "уступками РФ еще до начала переговоров".

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По словам глав государства, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.

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