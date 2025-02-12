Якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс повинен бути на українській території, - Зеленський
Альтернативою вступу України до НАТО, є розташування військ Альянсу на українській території. Водночас в країні повинна перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю для The Guardian.
Як відзначив президент, Україна не підтримує використання військ Організації Об'єднаних Націй (ООН) в якості військового контингенту в Україні після завершення повномасштабної війни.
"Ми за контингент, якщо це є частина гарантій безпеки, підкреслю, без Америки це неможливо, без Америки гарантії безпеки - це не гарантії безпеки у повному складі, якими вони повинні бути", - пояснив він.
Зеленський відзначив, що військовий контингент повинен бути, втім інтеграція України до НАТО є найдешевшим варіантом.
"Якщо ми не в НАТО, то НАТО повинно бути в Україні. Яка армія у РФ - 1,5 млн буде на 2025 рік. Армія України повинна бути як мінімум 1,5 млн. Нам потрібно 1,5 млн. У нас 1 млн, нам дадуть 500 тисяч? Їх стільки немає, немає такої кількості в Європі", - зауважив він.
За словами президента, Україна повинна мати таку ж армію, як й у Росії. Водночас її необхідно не лише фінансувати, але й озброювати. Попри те, що президенту США Дональду Трампу не подобається ідея з інтеграцією України до Альянсу, все ж Київ згоден з тим, що на оборону необхідно витрачати щонайменше 5% від ВВП.
"Це потрібно вже Європі - збільшувати виробництво, кількісний і якісний склад своєї армії. Тому ідея Макрона (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.), я говорю, якщо це частина - так, якщо буде 100-150 тисяч військових з Європи, так. Але все одно, ми не вийдемо на ту кількість армії, яка напроти (в Росії, ред.)", - пояснив він.
Питання відправки військ в Україну
Ініціатором питання відправки військового контингенту до України був Макрон. Спочатку його слова викликали жваву дискусію серед інших країн-членів, але були й ті, хто підтримав його слова.
Як писали ЗМІ, питання присутності європейських військ в Україні буде головною темою обговорень під час Мюнхенської безпекової конференції.
Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати не планують відправляти своїх військових.
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