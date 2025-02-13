Міністр оборони Німеччини застеріг США від поступок щодо України ще до початку переговорів

Німеччина застерігає США від можливих поступок щодо України ще до початку офіційних переговорів. Берлін також наполягає на участі Європи у переговорному процесі.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідну заяву глава Міноборони Німеччини зробив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн Альянсу.

Пісторіус вважає, що якщо російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир, то повинен припинити напади на Україну. Міністр висловив сумніви щодо намірів Путіна.

Міністр оборони також підкреслив, що Європа має брати участь у будь-яких переговорах щодо України, особливо якщо Трамп очікує, що європейські союзники відіграватимуть миротворчу роль у будь-якій майбутній домовленості, як це пропонує міністр оборони США Піт Гегсет.

При цьому Пісторіус наголосив, що "було б краще, якби США не пішли на поступки Росії ще до початку переговорів", вказуючи на питання членства України в НАТО чи будь-яких територіальних втрат. На його думку, швидка мирна угода не вирішить усіх проблем, а європейці не зможуть "просто сидіти, склавши руки, і розслаблятися".

Пісторіуса також запитали про те, то має представляти Європу на переговорах щодо України. Він висунув ідею участі Німеччини, але каже, що це мають вирішувати інші, і наполягає, що європейський голос має бути за столом переговорів.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок теж зазначила, що Європа має взяти участь у можливих мирних переговорах. Вона підкреслила, що мир в Україні може бути лиш за умови гарантії збереження суверенітету країни.