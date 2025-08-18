Трамп вважає, що через тиждень-два будуть відомі перспективи закінчення війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

"Ми побачимо, через певний період часу, не так багато, тиждень чи два - і ми будемо знати, чи ми вирішимо це, або ця жахлива війна триватиме", - сказав Трамп. Також президент США на початку зустрічі з Зеленським та лідерами Європи заявив, що оптимістично налаштований на мирну угоду щодо України.

Зустріч у Білому домі

Нагадаємо, що сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до США. У Білому домі він разом з президентом США Дональдом Трампом поспілкувався з журналістами.

Потім Зеленський та Трамп провели закриту зустріч за участі делегацій. Пізніше відбулася відкрита зустріч президентів з європейськими лідерами та представниками медіа, а опісля вони пішли на закриті перемовини.

Більше про події у Білому домі та зустрічі лідерів - у матеріалі РБК-Україна.