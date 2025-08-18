ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп вважає, що через тиждень-два будуть відомі перспективи закінчення війни

Вашингтон, Понеділок 18 серпня 2025 22:44
UA EN RU
Трамп вважає, що через тиждень-два будуть відомі перспективи закінчення війни Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Перспективи закінчення війни РФ проти України визначаться найближчим часом. Ймовірно, це станеться протягом одного-двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

"Ми побачимо, через певний період часу, не так багато, тиждень чи два - і ми будемо знати, чи ми вирішимо це, або ця жахлива війна триватиме", - сказав Трамп.


Також президент США на початку зустрічі з Зеленським та лідерами Європи заявив, що оптимістично налаштований на мирну угоду щодо України.

Зустріч у Білому домі

Нагадаємо, що сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до США. У Білому домі він разом з президентом США Дональдом Трампом поспілкувався з журналістами.

Потім Зеленський та Трамп провели закриту зустріч за участі делегацій. Пізніше відбулася відкрита зустріч президентів з європейськими лідерами та представниками медіа, а опісля вони пішли на закриті перемовини.

Більше про події у Білому домі та зустрічі лідерів - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія