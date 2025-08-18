ua en ru
Зеленський приїхав у Білий дім на зустріч із Трампом

Понеділок 18 серпня 2025 20:14
Зеленський приїхав у Білий дім на зустріч із Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому, в кому пройде зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з Білого дому.

Зеленського по приїзду зустрів американський президент. Вони потиснули один одному руки.

Зазначимо, що перед цим до Білого дому прибули канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр-міністр Британії Кір Стармер, премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії та Франції Александр Стубб і Еммануель Макрон.

Також до Білого дому прибула українська делегація, яка складається з голови Офісу президента Андрія Єрмака, секретаря РНБО Рустема Умєрова, заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, посла України у США Оксани Маркарової та заступника голови ОП Павла Паліси.

Зустріч Зеленського і Трампа

Очікується, що лідери детально обговорять умови мирної угоди та визначать подальші кроки щодо досягнення миру в Україні.

За інформацією BBC, до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом мають долучитися віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також керівниця апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.

Більше деталей про перемовини - у матеріалі РБК-Україна.

Перед цим Зеленський провів окремі переговори зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Обговорювали ситуацію на фронті та координацію можливих спільних дипломатичних кроків України, Європи й США.

Передумови зустрічі

Перемовини Трампа та Зеленського у Вашингтоні відбуваються на тлі зустрічі американського президента з російським диктатором Володимиром Путіним, що пройшла 15 серпня на Алясці.

За даними ЗМІ, під час саміту Кремль озвучив пакет вимог: виведення українських сил із територій Донецької та Луганської областей, відмова від вступу до НАТО, визнання Криму "російським" і пом’якшення частини санкцій. Окремо Москва наполягала на офіційному статусі російської мови та свободі діяльності РПЦ в Україні.

Як повідомляє Reuters, у відповідь російська сторона пропонувала "заморозити" лінію фронту на півдні та повернути Україні частину захоплених районів у Сумській і Харківській областях.

