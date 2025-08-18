ua en ru
Трамп оптимістично налаштований на мирну угоду щодо України

США, Понеділок 18 серпня 2025 22:14
Трамп оптимістично налаштований на мирну угоду щодо України Фото: Дональд Трамп і європейські лідери (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мирна угода, яка зробить неможливою нову агресію Росії проти України, можлива незабаром.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час с зустрічі європейськими лідерами в Білому домі.

"Я налаштований оптимістично і вірю, що ми зможемо досягти угоди, яка зможе запобігти будь-якій майбутній агресії проти України", - сказав він.

Трамп дав зрозуміти, що сьогодні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським буде досягнуто резолюції про гарантії безпеки для України.

"Я думаю, сьогодні ми прийдемо до рішення практично з усіх питань, включно з, імовірно, питаннями безпеки", - заявив Трамп.

Тристороння зустріч

Трамп заявив, що очікує проведення тристоронньої зустрічі між ним, Путіним і Зеленським.

"Я думаю, питання буде не в тому, чи відбудеться це, а в тому, чи відбудеться це коли-небудь", - сказав Трамп.

Він повідомив, що незабаром після сьогоднішніх переговорів зателефонує Путіну, щоб обговорити організацію зустрічі.

Трамп сказав Зеленському: "У мене є передчуття, що ви з президентом Путіним щось придумаєте. Зрештою, це рішення може бути ухвалене тільки президентом Зеленським і народом України, працюючи разом і за погодженням із президентом Путіним. І я думаю, що з цього вийде дуже багато хорошого".

Зустріч у Вашингтоні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Перед нею він заявив, що питання майбутньої безпеки України обговорюватимуть на зустрічі з лідерами ЄС.

Трамп не виключив відправки американських військ в Україну для сприяння збереженню потенційної мирної угоди. "Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні", - сказав він в Овальному кабінеті.

