ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп считает, что через неделю-две будут известны перспективы окончания войны

Вашингтон, Понедельник 18 августа 2025 22:44
UA EN RU
Трамп считает, что через неделю-две будут известны перспективы окончания войны Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Перспективы окончания войны РФ против Украины определятся в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в течение одной-двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время общения с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"Мы увидим, через определенный период времени, не так много, неделю или две - и мы будем знать, мы решим это, или эта ужасная война будет продолжаться", - сказал Трамп.


Также президент США в начале встречи с Зеленским и лидерами Европы заявил, что оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине.

Встреча в Белом доме

Напомним, что сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. В Белом доме он вместе с президентом США Дональдом Трампом пообщался с журналистами.

Затем Зеленский и Трамп провели закрытую встречу с участием делегаций. Позже состоялась открытая встреча президентов с европейскими лидерами и представителями СМИ, а после они пошли на закрытые переговоры.

Больше о событиях в Белом доме и встрече лидеров - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия