Трамп втік від питання про російські "Шахеди" у Польщі (відео)

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати повідомлення про вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

Під час виходу з ресторану у Вашингтоні журналіст спробував поставити американському президенту запитання про ситуацію з російськими безпілотниками у повітряному просторі Польщі.

"Чи знаєте ви про повідомлення сьогодні ввечері про російські безпілотники у повітряному просторі Польщі?" - запитав репортер.

Трамп не відповів на запитання та покинув пішов до автівки в супроводі охоронців.