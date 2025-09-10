ua en ru
Трамп втік від питання про російські "Шахеди" у Польщі (відео)

Середа 10 вересня 2025 11:21
Трамп втік від питання про російські "Шахеди" у Польщі (відео) Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати повідомлення про вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

Під час виходу з ресторану у Вашингтоні журналіст спробував поставити американському президенту запитання про ситуацію з російськими безпілотниками у повітряному просторі Польщі.

"Чи знаєте ви про повідомлення сьогодні ввечері про російські безпілотники у повітряному просторі Польщі?" - запитав репортер.

Трамп не відповів на запитання та покинув пішов до автівки в супроводі охоронців.

"Шахеди" залетіли у Польщу

У ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Для відбиття загрози була залучена авіація.

Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово призупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

В офіційних повідомленнях зазначено, що аеропорти закриті "внаслідок незапланованої військової діяльності з метою забезпечення безпеки держави".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінове засідання уряду після порушення повітряного простору безпілотниками РФ.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення дронів та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту.

У Брюсселі вже відреагували на проліт дронів до Польщі, назвавши це невипадковістю. Водночас президент Польщі Кароль Навроцький у своїй заяві не зазначив, що дрони були російськими.

Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

