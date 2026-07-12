Трамп вражений ударними можливостями України, а в РФ зростає "втома" від війни, - WSJ

Як пише видання, минулого року Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському, що у нього "немає козирів у рукаві". Однак на саміті НАТО в середу під час зустрічі з українським лідером він високо оцінив винахідливість Києва та можливості країни у сфері дронів дальньої дії.

За словами двох чиновників США, знайомих із ситуацією, Трампу показують доповіді американської розвідки про нові ударні можливості України, і він вражений ними.

Паралельно російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче закінчення війни. Як кажуть чиновники, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ніж 2025 року.

Також видання пише, що диктатор РФ Володимир Путін продовжує публічно повторювати свої максималістські військові цілі, включаючи територіальні поступки з боку України та відновлення впливу Москви всередині країни.

Однак американські офіційні особи сподіваються, що Путін вже наприкінці цього року може бути відкритим для угоди, яка зупинить війну на умовах, прийнятних для Києва. При цьому інші стверджують, що диктатор РФ "ніколи" не піде на такі умови.