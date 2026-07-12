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Трамп впечатлен ударными возможностями Украины, а в РФ растет "усталость" от войны, - WSJ

03:40 12.07.2026 Вс
2 мин
Что сказали чиновники США о смене риторики Трампа по Украине?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп впечатлен ударными возможностями Украины, из-за чего его высказываения о стране изменились в лучшую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, в прошлом году Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у него "нет козырей в рукаве". Однако на саммите НАТО в среду во время встречи с украинским лидером он высоко оценил изобретательность Киева и возможности страны в области дронов дальнего действия.

По словам двух чиновников США, знакомых с ситуацией, Трампу показывают доклады американской разведки о новых ударных возможностях Украины, и он впечатлен ими.

Параллельно российская общественность на фоне украинских атак все больше хочет окончания войны. Как говорят чиновники, эти оценки объясняют, почему Трамп стал говорить об Украине более позитивно, чем в 2025 году.

Также издание пишет, что диктатор РФ Владимир Путин продолжает публично повторять свои максималистские военные цели, включая территориальные уступки со стороны Украины и восстановление влияния Москвы внутри страны.

Однако американские официальные лица надеются, что Путин уже в конце этого года может быть открыт для сделки, которая остановит войну на условиях, приемлемых для Киева. При этом другие утверждают, что диктатор РФ "никогда" не пойдет на такие условия.

Трамп и его позиция по Украине

Напомним, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 8 июля заявил, что США дадут Украине право производить Patriot. Также он прокомментировал украинские дальнобойные удары по России. Он назвал их эскалацией, которая может привести к завершению войны.

Также мы писали, что по словам представителя Госдепа США Яна Бейтсона, встреча в Турции стала отправной точкой в отношениях Киева и Вашингтона, а успехи украинских дронов в России открыли новые возможности дипломатии.

В интервью РБК-Украина заместитель главы ОП Сергей Кислица сказал, что в последнее время отношение Трампа и его администрации к Украине значительно улучшилось. По его словам, американцы людям победителей, а ВСУ показывают успешные результаты на поле боя и в ударах по РФ.

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