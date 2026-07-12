Трамп впечатлен ударными возможностями Украины, а в РФ растет "усталость" от войны, - WSJ

Президент США Дональд Трамп впечатлен ударными возможностями Украины, из-за чего его высказываения о стране изменились в лучшую сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как пишет издание, в прошлом году Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у него "нет козырей в рукаве". Однако на саммите НАТО в среду во время встречи с украинским лидером он высоко оценил изобретательность Киева и возможности страны в области дронов дальнего действия.
По словам двух чиновников США, знакомых с ситуацией, Трампу показывают доклады американской разведки о новых ударных возможностях Украины, и он впечатлен ими.
Параллельно российская общественность на фоне украинских атак все больше хочет окончания войны. Как говорят чиновники, эти оценки объясняют, почему Трамп стал говорить об Украине более позитивно, чем в 2025 году.
Также издание пишет, что диктатор РФ Владимир Путин продолжает публично повторять свои максималистские военные цели, включая территориальные уступки со стороны Украины и восстановление влияния Москвы внутри страны.
Однако американские официальные лица надеются, что Путин уже в конце этого года может быть открыт для сделки, которая остановит войну на условиях, приемлемых для Киева. При этом другие утверждают, что диктатор РФ "никогда" не пойдет на такие условия.
Напомним, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 8 июля заявил, что США дадут Украине право производить Patriot. Также он прокомментировал украинские дальнобойные удары по России. Он назвал их эскалацией, которая может привести к завершению войны.
Также мы писали, что по словам представителя Госдепа США Яна Бейтсона, встреча в Турции стала отправной точкой в отношениях Киева и Вашингтона, а успехи украинских дронов в России открыли новые возможности дипломатии.
В интервью РБК-Украина заместитель главы ОП Сергей Кислица сказал, что в последнее время отношение Трампа и его администрации к Украине значительно улучшилось. По его словам, американцы людям победителей, а ВСУ показывают успешные результаты на поле боя и в ударах по РФ.