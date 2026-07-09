"Американці люблять переможців": в ОП пояснили прихильність Трампа до України

Останнім часом ставлення президента США Дональда Трампа і його адміністрації до України значно покращилося. Американці люблять переможців, а ЗСУ показують успішні результати на полі бою та в ударах по Росії.

"Те, що роблять Збройні сили України, тому що та ситуація, яка на сьогоднішній день є на фронті, ті успішні міддл- і діп-страйки, які завдаються по Російській Федерації, справляють дуже потужне враження на адміністрацію в Вашингтоні", - сказав Кислиця.

Він зазначив, що американці - це дуже особлива нація, яка має особливу психологію, і на рівні індивідуальному, і на рівні нації. Вони люблять бути успішними та бути на боці тих, хто успішний.

Перший заступник голови ОП нагадав, що у попередні роки росіянам вдавалося більш-менш успішно насаджувати в США наративи, що "ось-ось, і ми заберемо залишки Донбаса".

"І нас попереджали американські переговорники про те, що якщо ви не можете погодитися або не хочете погодитися на ті умови, які були на переговорному столі, то майте на увазі, що може так статися, що тоді умови припинення вогню будуть диктуватися не за результатом перемовин, а за результатом бойових дій. Щоб вони, умовно, заберуть Донбас, і тоді вже будуть нові умови", - розповів Кислиця.