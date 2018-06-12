Трамп вновь раскритиковал Трюдо

Трамп заявил, что комментарии Трюдо после саммита G7 будут стоить Канаде много денег

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал канадского премьера Джастина Трюдо за его слова на пресс-конференции после завершения саммита G7 в Канаде. Об этом сообщает AFP в своем Twitter.

Как сообщается, Трамп заявил, что комментарии Трюдо после саммита G7 будут стоить Канаде много денег.

#BREAKING President Trump says Trudeau comments after G7 row will cost Canada 'a lot of money' pic.twitter.com/5i8NWjlWlZ — AFP news agency (@AFP) June 12, 2018

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо во лжи и заявил, что США не подпишут итоговое коммюнике встречи лидеров стран G7 в Канаде.

Добавим, что у канадского премьер-министра Джастина Трюдо опровергли, что он на брифинге говорил что-то, что раньше не обсуждалась в разговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Также ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны "Большой семерки" не заинтересованы в возвращении России к членству в этом формате даже в отдаленной перспективе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Российской Федерации в G8 будет позитивным шагом.