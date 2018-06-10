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США не підпишуть підсумкове комюніке саміту G7, - Трамп

НовиниПолітика    10.06.2018 - 04:16
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США звинуватив прем'єр-міністра Канади у брехні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у брехні та заявив, що США не підпишуть підсумкове комюніке зустрічі лідерів країн G7 у Канаді. Про це він написав у Twitter.

"Через помилкові заяви Джастіна (Трюдо, – ред.) на його прес-конференції і факт, що Канада стягує величезні мита з наших американських фермерів, робітників і компаній, я доручив американським представникам не схвалювати комюніке, оскільки ми розглядаємо мита на автомобілі, що наповнюють ринок США!" - написав Трамп.

Він також додав, що Трюдо вчинив нечесно і проявив слабкість.

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо був смиренним і м’яким під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після того, як я поїхав, сказавши, що "мита США були образливими", і він "не дозволить зневажати". Дуже нечесно і слабо. Наші мита - це відповідь на його 270% на молочні продукти (з США, - ред)", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що спільне комюніке за підсумками саміту в Квебеку, незважаючи на розбіжності, підписали всі лідери країн G7 - США, Канади, Франції, Британії, Німеччини, Італії і Японії.

 

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Теги публікації: саммит G7, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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