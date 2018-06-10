США не підпишуть підсумкове комюніке саміту G7, - Трамп

Президент США звинуватив прем'єр-міністра Канади у брехні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у брехні та заявив, що США не підпишуть підсумкове комюніке зустрічі лідерів країн G7 у Канаді. Про це він написав у Twitter.

"Через помилкові заяви Джастіна (Трюдо, – ред.) на його прес-конференції і факт, що Канада стягує величезні мита з наших американських фермерів, робітників і компаній, я доручив американським представникам не схвалювати комюніке, оскільки ми розглядаємо мита на автомобілі, що наповнюють ринок США!" - написав Трамп.

Based on Justin's false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U. S. farmers, workers and companies, I have instructed our U. S. Reps not to endorse the Communique as we look at on Tariffs automobiles flooding the U. S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Він також додав, що Трюдо вчинив нечесно і проявив слабкість.

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо був смиренним і м’яким під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після того, як я поїхав, сказавши, що "мита США були образливими", і він "не дозволить зневажати". Дуже нечесно і слабо. Наші мита - це відповідь на його 270% на молочні продукти (з США, - ред)", - написав Трамп.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що спільне комюніке за підсумками саміту в Квебеку, незважаючи на розбіжності, підписали всі лідери країн G7 - США, Канади, Франції, Британії, Німеччини, Італії і Японії.