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Інтерв'ю

Трамп знову розкритикував Трюдо

НовиниПолітика    12.06.2018 - 16:56
Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)
Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Трамп заявив, що коментарі Трюдо після саміту G7 коштуватимуть Канаді багато грошей

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував канадського прем’єра Джастіна Трюдо за його слова на прес-конференції після завершення саміту G7 в Канаді. Про це повідомляє AFP у своєму Twitter.

Як повідомляється,  Трамп заявив, що коментарі Трюдо після саміту G7 коштуватимуть Канаді багато грошей.

 

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у брехні та заявив, що США не підпишуть підсумкове комюніке зустрічі лідерів країн G7 у Канаді.

Додамо, що у канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо спростували, що він на брифінгу говорив щось, що б раніше не обговорювалася в розмовах з президентом США Дональдом Трампом.

Також раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни "Великої сімки" не зацікавлені в поверненні Росії до членства в цьому форматі навіть у віддаленій перспективі. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що повернення Російської Федерації в G8 буде позитивним кроком.

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Теги публікації: Канада, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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