Трамп знову розкритикував Трюдо

Трамп заявив, що коментарі Трюдо після саміту G7 коштуватимуть Канаді багато грошей

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував канадського прем’єра Джастіна Трюдо за його слова на прес-конференції після завершення саміту G7 в Канаді. Про це повідомляє AFP у своєму Twitter.

Як повідомляється, Трамп заявив, що коментарі Трюдо після саміту G7 коштуватимуть Канаді багато грошей.

#BREAKING President Trump says Trudeau comments after G7 row will cost Canada 'a lot of money' pic.twitter.com/5i8NWjlWlZ — AFP news agency (@AFP) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у брехні та заявив, що США не підпишуть підсумкове комюніке зустрічі лідерів країн G7 у Канаді.

Додамо, що у канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо спростували, що він на брифінгу говорив щось, що б раніше не обговорювалася в розмовах з президентом США Дональдом Трампом.

Також раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни "Великої сімки" не зацікавлені в поверненні Росії до членства в цьому форматі навіть у віддаленій перспективі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що повернення Російської Федерації в G8 буде позитивним кроком.