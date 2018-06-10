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Країни G7 не зацікавлені в поверненні Росії, - Трюдо

НовиниПолітика    10.06.2018 - 02:59
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Президент США Дональд Трамп вважає, що повернення РФ в G8 буде позитивним кроком

Країни "Великої сімки" не зацікавлені в поверненні Росії до членства в цьому форматі навіть у віддаленій перспективі. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на брифінгу за підсумками саміту G7 в канадському Квебеці.

"Я сказав Дональду Трампу, що наразі ми й у віддаленій перспективі не зацікавлені в розгляді питання про повернення Росії до цього формату", - розповів Трюдо.

Зазначимо, раніше на брифінгу в рамках саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив, що повернення Російської Федерації в G8 буде позитивним кроком.

"Я думаю, це (повернення Росії в G8, - ред.) буде добре для світу, для Росії, для США, я думаю це буде добре для всіх країн G7. Я думаю G8 буде краще. Я думаю, повернення Росії буде позитивним кроком. Ми хочемо миру, ми не хочемо грати в ігри", - сказав він.

Нагадаємо, у спільному комюніке лідери країн "Великої сімки", серед іншого, погодили можливість запровадження додаткових санкцій щодо Росії, якщо її поведінка цього вимагатиме.

 

 

Віце-голова Сейму Польщі назвав політику Росії однією з основних загроз для Європи Трамп: повернення Росії в G8 буде позитивним кроком
Теги публікації: Російська Федерація, G7, Джастин Трюдо  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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