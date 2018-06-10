У Трюдо відповіли на звинувачення Трампа

Прес-служба прем'єра Канади заявила, що сказане ним на брифінгу, обговорювалося з президентом США

У канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо спростували, що він на брифінгу говорив щось, що б раніше не обговорювалася в розмовах з президентом США Дональдом Трампом. Таким чином у прес-службі Трюдо відповіли на звинувачення Трампом прем’єра Канади у брехні, передає Reuters.

Представники Трюдо заявили, що прем'єр Канади так само зосереджений на результатах, досягнутих на саміті G7.

Нагадаємо, раніше Трамп доручив представникам США на саміті не підписувати підсумкове комюніке через нібито неправдиві заяви Трюдо та через величезні мита з американських фермерів, робітників і компаній", які, зі слів Трампа стягує Канада.

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо був смиренним і м’яким під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після того, як я поїхав, сказавши, що "мита США були образливими", і він "не дозволить зневажати їх". Дуже нечесно і слабо", - заявив Трамп.