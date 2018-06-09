Трамп: повернення Росії в G8 буде позитивним кроком

Трамп вважає, що повернення Росії в G8 буде корисним для світу

Президент США Дональд Трамп заявив, що повернення Російської Федерації в G8 буде позитивним кроком. Про це він заявив на брифінгу в рамках саміту G7.

"Я думаю, це (повернення Росії в G8, - ред.) буде добре для світу, для Росії, для США, я думаю це буде добре для всіх країн G7. Я думаю G8 буде краще. Я думаю, повернення Росії буде позитивним кроком. Ми хочемо миру, ми не хочемо грати в ігри", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що Росія повинна бути на саміті країн "Великої сімки" (G7).

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що представники країн Євросоюзу на зустрічі G7 одноголосно виступили проти повернення Росії до членства в саміті "Великої сімки".