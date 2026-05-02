Трамп визнав, що США під час захоплення танкерів з іранською нафтою діють "як пірати"

Президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС Сполучених Штатів діють "як пірати", здійснюючи військово-морську блокаду іранських портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Описуючи захоплення корабля, що здійснили війська США кілька днів тому, Трамп сказав наступне:
"Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Ми як пірати. Ми ніби як пірати, але ми не граємо в ігри", - сказав Трамп.
Деякі судна Тегерана були конфісковані США після виходу з іранських портів, поряд із контейнеровозами та іранськими танкерами в азіатських водах, проти яких введено санкції.
Зазначимо, що від початку війни Іран заблокував прохід через Ормузьку протоку майже для всіх суден, за винятком власних. Трамп зі свого боку запровадив окрему блокаду іранських портів.
Нагадаємо, цієї ночі Axios, пославшись на Пентагон, озвучив приблизні цифри доходу, які втратив Іран унаслідок американської блокади Оманської затоки.
Блокада почала діяти 13 квітня і за цей час війська США перенаправили понад 40 суден, які намагалися прорватися через блокаду, перевозячи нафту і контрабандні товари.
Що стосується танкерів з іранською нафтою, у Перській затоці "застряг" 31 танкер з 53 млн барелів нафти, що дорівнює щонайменше 4,8 млрд доларів, які міг заробити Іран.
За даними WSJ, Іран пішов назустріч США і запропонував нову пропозицію з більш "м'якими" умовами. Тепер Тегеран готовий обговорювати відкриття Ормузької протоки одночасно з гарантіями США щодо припинення атак і зняття блокади іранських портів, а не вимагати щось, перш ніж на щось погоджуватися, включно із суто зустріччю для переговорів.