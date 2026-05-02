Трамп признал, что США при захвате танкеров с иранской нефтью действуют "как пираты"

Описывая захват корабля, что осуществили войска США несколько дней назад, Трамп сказал следующее:

"Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры", - сказал Трамп.

Некоторые суда Тегерана были конфискованы США после выхода из иранских портов, наряду с контейнеровозами и иранских танкеров в азиатских водах, против которых введены санкции.

Отметим, что с начала войны Иран заблокировал проход через Ормузский пролив почти для всех судов, за исключением собственных. Трамп в свою очередь ввел отдельную блокаду иранских портов.