Трамп признал, что США при захвате танкеров с иранской нефтью действуют "как пираты"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС Соединенных Штатов действуют "как пираты", осуществляя военно-морскую блокаду иранских портов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Описывая захват корабля, что осуществили войска США несколько дней назад, Трамп сказал следующее:
"Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры", - сказал Трамп.
Некоторые суда Тегерана были конфискованы США после выхода из иранских портов, наряду с контейнеровозами и иранских танкеров в азиатских водах, против которых введены санкции.
Отметим, что с начала войны Иран заблокировал проход через Ормузский пролив почти для всех судов, за исключением собственных. Трамп в свою очередь ввел отдельную блокаду иранских портов.
Напомним, этой ночью Axios сославшись на Пентагон озвучило примерные цифры дохода, которые потерял Иран в результате а американкой блокады Оманского залива.
Блокада начала действовать 13 апреля и за это время войска США перенаправили более 40 судов, который пытались прорваться через блокаду, перевозя нефть и контрабандные товары.
Что касается танкеров с иранской нефтью, в Персидском заливе "застряли" 31 танкер с 53 млн баррелей нефти, что равно не мене 4,8 млрд долларов, которые мог заработать Иран.
Также мы писали, что по данным WSJ, Иран пошел навстречу США и предложил новое предложение с более "мягкими" условиями. Теперь Тегеран готов обсуждать открытие Ормузкого пролива одновременно с гарантиями США прекращения атак и снятию блокады иранских портов, а не требовать что-то, прежде чем на что-то соглашаться, включая чисто встречу для переговоров.