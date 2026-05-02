ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Атака на Тернопіль Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Блокада США в Оманській затоці скоротила дохід Ірану від нафти на 4,8 млрд доларів, - Axios

00:40 02.05.2026 Сб
3 хв
Для чого США влаштували блокаду?
aimg Едуард Ткач
Фото: США перенаправили понад 40 суден, які хотіли прорватися через блокаду (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Пентагон оцінив, що блокада США в Оманській затоці позбавила Іран майже 5 млрд доходів від нафти, що чинило безпрецедентний тиск на уряди Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, блокада є найважливішим важелем тиску, який має у своєму розпорядженні президент США Дональд Трамп для ведення переговорів і припинення війни з Іраном.

І Пентагон, зі свого боку, прагне підкреслити вплив блокади в словниках, коли мирні переговори то поновлюються, то припиняються.

Скільки грошей втратив Іран

За словами представників Пентагону, з моменту початку блокади, 13 квітня, війська США перенаправили понад 40 суден, які намагалися прорватися через блокаду, перевозячи нафту та інші контрабандні товари.

Загалом 31 танкер із 53 млн барелів іранської нафти "застрягли в Перській затоці", а загальна вартість становить щонайменше 4,8 млрд доларів. Причому США конфіскували два судна.

Axios пише, що через неможливість заправляти нові танкери нафтою, оскільки наземні сховища переповнені, Іран почав використовувати старі танкери як плавучі сховища.

Іран намагається обходити блокаду

Джерела видання повідомили, що деякі танкери обирають "більш дорогий і довгий маршрут для доставки нафти в Китай через побоювання морського перехоплення з боку США.

Зокрема, співзасновник TankerTrackers Самір Мадані заявив, що великий іранський нафтовий танкер під назвою "HUGE" показав, як уникнути перехоплення з боку США.

Відомо, що судно рухалося вздовж берегів Пакистану та Індії дорогою до відносно безпечної гавані Малаккської протоки в Малайзії, де нафту зазвичай перевантажують на інші судна, які прямують до Китаю.

За словами Мадані, в якийсь момент іранські танкери, які перебувають під блокадою, можуть спробувати здійснити масштабну "втечу".

"Я думаю, іранці чекатимуть слушного моменту для організації раптової "Великої втечі", щойно створять ще більше складів поблизу кордону з Пакистаном", - сказав він.

Суть блокади США

Зазначимо, що на даному етапі конфлікту обидві сторони використовують блокади для нанесення економічної шкоди. Іран заблокував Ормузьку протоку, перешкоджаючи проходу суден, на що США відповіли блокадою в Оманській затоці.

Суть кампанії тиску з боку США полягає в тому, щоб змусити Іран вичерпати свої потужності зі зберігання нафти, що призведе до зупинки роботи нафтових свердловин.

"Ймовірно, їм залишилося кілька тижнів, а можливо, і місяць, до того, як запаси місця для зберігання закінчаться", - сказав виданню аналітик Eurasia Group Грегорі Брю.

Іран іде назустріч США

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що Іран представив США нову пропозицію щодо припинення війни, натякнувши на компроміс для відновлення мирних переговорів.

Зокрема, Іран запропонував обговорити умови щодо відкриття Ормузької протоки одночасно з гарантіями США щодо припинення атак і зняття блокади іранських портів. Хоча раніше Іран вимагав від США припинити блокаду, перш ніж Тегеран на що-небудь погодитися, включно з просто фактом переговорів.

Крім цього, тепер Іран уже готовий обговорювати свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

Водночас президент США Дональд Трамп якось негативно висловився про останню пропозицію Тегерана. За його словами, він незадоволений документів і сумнівається, що угоду вдасться укласти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
