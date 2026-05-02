Трамп признал, что США при захвате танкеров с иранской нефтью действуют "как пираты"

06:16 02.05.2026 Сб
Что сказал Трамп о захвате кораблей?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС Соединенных Штатов действуют "как пираты", осуществляя военно-морскую блокаду иранских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Война с Ираном завершена, Трамп уведомил Конгресс, - Politico

Описывая захват корабля, что осуществили войска США несколько дней назад, Трамп сказал следующее:

"Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры", - сказал Трамп.

Некоторые суда Тегерана были конфискованы США после выхода из иранских портов, наряду с контейнеровозами и иранских танкеров в азиатских водах, против которых введены санкции.

Отметим, что с начала войны Иран заблокировал проход через Ормузский пролив почти для всех судов, за исключением собственных. Трамп в свою очередь ввел отдельную блокаду иранских портов.

Блокада иранских портов

Напомним, этой ночью Axios сославшись на Пентагон озвучило примерные цифры дохода, которые потерял Иран в результате а американкой блокады Оманского залива.

Блокада начала действовать 13 апреля и за это время войска США перенаправили более 40 судов, который пытались прорваться через блокаду, перевозя нефть и контрабандные товары.

Что касается танкеров с иранской нефтью, в Персидском заливе "застряли" 31 танкер с 53 млн баррелей нефти, что равно не мене 4,8 млрд долларов, которые мог заработать Иран.

Также мы писали, что по данным WSJ, Иран пошел навстречу США и предложил новое предложение с более "мягкими" условиями. Теперь Тегеран готов обсуждать открытие Ормузкого пролива одновременно с гарантиями США прекращения атак и снятию блокады иранских портов, а не требовать что-то, прежде чем на что-то соглашаться, включая чисто встречу для переговоров.

Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
