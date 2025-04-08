Трамп висунув ЄС умови для послаблення тарифів: купити на 350 млрд доларів енергії
ЄС має купити американську енергію на 350 мільярдів доларів, щоб отримати послаблення тарифів. Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію Брюсселя про "нуль за нуль" на автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз має зобов’язатися купити американські енергоносії на суму 350 мільярдів доларів, щоб отримати відстрочку від широких тарифів. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі.
Такою була його відповідь на пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн знизити тарифи блоку до нуля на автомобілі та промислові товари, що імпортуються зі США, якщо Трамп відповість взаємністю.
За словами Трампа, ініціатива Брюсселя є недостатньою, адже між сторонами існує значний торговельний дефіцит, який Вашингтон має намір скоротити.
"У нас є дефіцит у відносинах з ЄС у розмірі 350 мільярдів доларів, і він швидко зникне", -заявив Трамп.
На його думку, найпростіший шлях - це зобов’язання Євросоюзу купувати американську енергію.
Його коментарі пролунали після того, як минулого тижня США запровадили 20-відсоткові мита на продукцію з ЄС. Це викликало падіння фондових ринків і найбільше зниження європейських акцій з часів початку пандемії Covid-19.
Трамп також додав, що можливі як постійні мита, так і переговори.
"Можуть бути постійні тарифи, а також можуть бути переговори, тому що є речі, які нам потрібні, крім тарифів", - сказав він.
Нові тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.
Вже 4 квітня стало відомо, що Китай оголосив про запровадження 34% мит на імпортовані американські товари на додаток до існуюючих тарифів. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.
Водночас у відповідь на мита США, Канада запровадила 25% мито на автомобілі, імпортовані зі США.
Тим часом Британія оприлюднила список з 8000 американських товарів, які можуть потрапити під митні тарифи у відповідь на політику президента США Дональда Трампа.
А президент Франції Емануель Макрон закликав зупинити французькі інвестиції у США.
Тарифна програма Трампа торкнулася також й України, було запроваджене базове мито 10%. В уряді України наголосили, що такий крок - це складно, але не критично.
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