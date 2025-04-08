Трамп висунув ЄС умови для послаблення тарифів: купити на 350 млрд доларів енергії

ЄС має купити американську енергію на 350 мільярдів доларів, щоб отримати послаблення тарифів. Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію Брюсселя про "нуль за нуль" на автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на P olitico.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз має зобов’язатися купити американські енергоносії на суму 350 мільярдів доларів, щоб отримати відстрочку від широких тарифів. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі.

Такою була його відповідь на пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн знизити тарифи блоку до нуля на автомобілі та промислові товари, що імпортуються зі США, якщо Трамп відповість взаємністю.

За словами Трампа, ініціатива Брюсселя є недостатньою, адже між сторонами існує значний торговельний дефіцит, який Вашингтон має намір скоротити.

"У нас є дефіцит у відносинах з ЄС у розмірі 350 мільярдів доларів, і він швидко зникне", -заявив Трамп.

На його думку, найпростіший шлях - це зобов’язання Євросоюзу купувати американську енергію.

Його коментарі пролунали після того, як минулого тижня США запровадили 20-відсоткові мита на продукцію з ЄС. Це викликало падіння фондових ринків і найбільше зниження європейських акцій з часів початку пандемії Covid-19.

Трамп також додав, що можливі як постійні мита, так і переговори.

"Можуть бути постійні тарифи, а також можуть бути переговори, тому що є речі, які нам потрібні, крім тарифів", - сказав він.