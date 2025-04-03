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Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично

Четвер 03 квітня 2025 10:20
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Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично Фото: Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) запровадили 10% мито для України, але це не є критично. Київ має що запропонувати Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко.

"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає", - заявила Свириденко.

Вона додала, що протягом 2024 року Україна експортувала до Штатів 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун й 112 млн - труби. Водночас у США було куплено товарів на суму 3,4 млрд доларів.

Попри усе, мита України на американські товари залишаються досить низькими, наприклад, на автомобілі ставка 10%, а на вугілля й нафту - 0%. Загалом до США експортується більше 600 різних категорій українських товарів, серед яких 65 видів продукції - на суму більше мільйона доларів. У зв'язку з цим Київ має шанси домовитись на інші умови як надійний союзник й партер, оскільки від справедливих мит виграють обидві наші країни.

"Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови", - пояснила Свириденко.

Торгова війна США

Вчора, 2 квітня, голова Білого дому Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США. Для деяких країн мита стали набагато вищими: 34% для Китаю й 20% для Європейського союзу (ЄС).

Зокрема Штати запровадили 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

Тим часом Міністерство торгівлі Китаю, коментуючи рішення Штатів, закликав негайно скасувати мита й пригрозив "контрзаходами".

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Юлія Свириденко Сполучені Штати Америки
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